Proposta per cancellare le correnti del Pd. Firmato Madia e Quartapelle

Nella loro accezione sana servono a far circolare le idee, ma nel Partito democratico sono servite solo a costruire carriere personale. Ecco come superarle

Il 25 settembre l’Italia non si è spostata a destra. La destra ha ottenuto 12 milioni di voti, esattamente gli stessi del 2018. Ci sono circa 13 milioni di elettori che hanno scelto l’altra parte del campo ma a loro non abbiamo saputo offrire una proposta politica competitiva. E poi ci sono 18 milioni di elettori che a votare non ci sono proprio andati anche perché siamo stati incapaci di rappresentare una speranza per chi è talmente disilluso. La sconfitta del 25 settembre è figlia di molti errori e di molti padri ma è frutto della paralisi culturale e politica del Partito Democratico, testimoniata dalla progressiva emorragia di voti e di iscritti dal 2008 a oggi.