Bruxelles promuove il price cap. L'Italia esulta. Ma i paletti sono (ancora) tanti

“Meccanismo di correzione del mercato del gas”, è il titolo che ha scelto l'Europa in modo da distanziarsi il più possibile dalla dicitura "tetto". E molte obiezioni tedesche e francesi sono state accolte, in modo da rendere il piano contenuto nella proposta "statico" e non "dinamico", come chiedeva Cingolani

Gilberto Pichetto, uomo pragmatico, sa misurare l’entusiasmo: “Non è male, non male affatto. Anzi”. Lo sa bene, il ministro dell’Ambiente, che non è certo quello che l’Italia chiedeva. E come lui, forse meglio di lui, lo sa il suo predecessore, quel Roberto Cingolani che sul dossier ha perso il sonno per mesi. Ma sono consapevoli entrambi, al tempo stesso, che la proposta della Commissione europea sul price cap per il gas è una buona notizia. Per quanto, va detto, quello elaborato dai funzionari di Ursula von der Leyen non è il meccanismo che si vagheggiava a Roma.