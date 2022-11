Sì del Cdm alla Nadef. La conferenza stampa di Meloni

La prossima settimana 9,5 miliardi per il caro energia. Risorse per oltre 30 miliardi fino al 2023. Terzo trimestre favorevole, 0,5% in più. Da gennaio fino a duemila metri cubi di gas a prezzi calmierati per le aziende energivore

La prossima settimana 9,5 miliardi per il caro energia. Risorse per oltre 30 miliardi fino al 2023. Terzo trimestre favorevole, 0,5% in più. Da gennaio fino a duemila metri cubi di gas a prezzi calmierati per le aziende energivore. Questo in estrema sintesi ciò che ha detto in conferenza stampa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'obiettivo della Nadef è mitigare effetti caro energia su famiglie e imprese, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti, che parla di 23 miliardi contro il caro-energia nel 2023.

Il cdm ha approvato la nota di aggiornamento al Def. Nella Nadef il governo inserisce le nuove stime economico-finanziarie formulate sulla base dei maggiori dati a disposizione e di un quadro macro certamente più chiaro. In pratica il testo rielabora e aggiusta le previsioni formulate nel Documento di Economia e Finanza presentato ad aprile. il primo passo verso l’elaborazione della successiva legge di bilancio.