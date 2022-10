Berlusconi si fa ucraino in Senato e Ronzulli chiede scusa

Quello che dice oggi non conterà mai come quel che dirà domani, ma la acrobazia di domani è nulla in confronto alla capriola che verrà il giorno dopo. Silvio Berlusconi interviene nell’Aula del Senato, dopo nove anni dalla sua espulsione del 27 novembre 2013, e ribalta tutto quello che aveva detto nei giorni scorsi su Zelensky, sull’Ucraina e sul suo amico Putin. Non solo contraddice i famosi audio “rubati”, quelli della vodka e delle lettere amorevoli, ma anche le dichiarazione pubbliche e televisive a Bruno Vespa (“Putin voleva mettere un governo di persone per bene a Kyiv”). E allora il Cavaliere acrobata adesso cita l’occidente, la Nato, l’Unione europea, ricorda di essere pur sempre quello di Pratica di Mare, il presidente del Consiglio italiano chiamato a parlare davanti al Congresso americano... Giorgia Meloni lo guarda sorridendo quasi teneramente, con una specie di stanca indulgenza, come quella di una madre con un figlio che si è comportato male. E lo applaude, assieme a tutti i senatori del centrodestra. Non si capisce bene se salutino il ritorno di Berlusconi in Senato o festeggino la resa del Cavaliere ribelle, quello che aveva tentato di sfregiare la vittoria di Meloni la settimana scorsa. Ma il Cav. è fatto così. Lo sanno tutti. Un garbuglio di spudoratezze e pudori, depistaggi e confessioni distorte. Qual è il Berlusconi vero? L’amico di Putin che vorrebbe insegnare alla “bambina” Meloni come si sta al mondo, o l’alleato leale che ieri ha annunciato di votare sì alla fiducia?

