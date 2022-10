Berlusconi vota la fiducia a Meloni: "Saremo leali e dalla parte dell'occidente"

"Sono sempre stato un uomo di pace e i miei governi hanno sempre operato per la pace e sempre in pieno accordo con i responsabili di governo dell'Europa, della Nato e degli Stati Uniti. Come ho avuto modo di ricordare solennemente davanti al Congresso Americano". Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando al Senato, prima del voto di fiducia sul nuovo governo. Il Cav. ha ribadito, per sgombrare il campo dalle polemiche dell'ultima settimana, che "in questa situazione non possiamo che essere con l'occidente, nella difesa dei diritti di un paese libero e democratico come l'Ucraina. Noi dobbiamo lavorare per la pace e lo faremo in pieno accordo con i nostri alleati occidentali e nel rispetto della volontà del popolo ucraino. Su questo la nostra posizione è ferma e convinta, è assolutamente chiara e non può essere messa in dubbio da nessuno, per nessun motivo".

Berlusconi, che a inizio intervento ha raccontato di essere diventato nonno per la diciasettesima volta, ha anche detto che le priorità del paese sono la riforma della giustizia e del fisco. Ha anche fatto gli auguri a Giorgia Meloni "per i prossimi cinque anni di governo".