Il primo discorso di Meloni è un problema per l'opposizione

Toglie argomenti all’opposizione, prova a rassicurare sui fondamentali, non usa tremontismi contro la globalizzazione, non si pone come alternativa alla stagione di Draghi, segna una discontinuità con il passato della destra nazionalista e tenta di costruire una dialettica con la sinistra più sull’agenda dei doveri che su quella dei diritti. Ma più che il farò, oggi, ciò che conta è il non farò. Il primo discorso di Giorgia Meloni da presidente del Consiglio è stato incredibilmente deludente per tutti coloro che, come noi, attendevano le parole della premier per aver ancora una volta conferma dei propri giudizi e dei propri pregiudizi sulla natura programmatica del nazionalismo sovranista.

