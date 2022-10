Le opposizioni messe in crisi da Meloni 

I discorsi delle opposizioni in risposta al discorso e alla replica di Giorgia Meloni sono stati assai diversi tra loro: Conte ha accusato Meloni di muoversi in coerenza e continuità col governo Draghi (che il M5s sosteneva e FdI no); Letta ha sostenuto l’esatto contrario, accusando Meloni di aver rotto il filo della responsabilità e della competenza inaugurato dal governo Draghi; il Terzo polo ha annunciato un’opposizione dialogante, tanto da sostenere due punti proposti dal governo, la separazione delle carriere dei magistrati e il superamento del Reddito di cittadinanza. Il tono dei discorsi delle opposizioni aveva (forse a eccezione di quelli del Terzo polo) un difetto evidente: non una replica a ciò che aveva detto Meloni, ma una replica a ciò che diceva in campagna elettorale, con un’elencazione delle leggi da fare, molte delle quali peraltro sono segnali dell’insufficiente azione politica delle minoranze di oggi quando ieri erano al governo.

