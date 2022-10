Il Pd è di fronte a una scelta: accettare la sfida di Meloni o consegnarsi ai 5 Stelle

Chi si immagina una trincea come linea divisoria fra destra e sinistra con le armate che si sparano a distanza e tentano assalti al fronte avverso in questa prossima legislatura temo rimarrà deluso. Certo, non mancheranno anche le trincee, probabilmente sul tema dei diritti dove la sinistra ha già scelto di scavare la sua di trincea. Ma saranno tutto considerato episodi minori rispetto al gioco principale. Che sarà invece il gioco degli specchi. Specchi sui quali ogni contendente si affaccerà per trovare rimandata l’immagine del suo avversario. Vale a destra e vale a sinistra. Con la differenza che questa volta è la destra a dettare l’agenda.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE