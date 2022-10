Un discorso spiazzante. Meloni alla Camera ha sorpreso anche me

Sono spiazzato. Pensavo di sapere tutto delle cose politiche, anche prima che si producano, e invece il discorso di Meloni alla Camera mi ha sorpreso. C’era certo della retorica e una certa vanità personale, forse giustificata dalla circostanza, donna e underdog, qualche evidente reticenza sulle curve complicate di una storia di cui il suo partito e simbolo fanno parte, sebbene generazionalmente lei possa sentirsene estranea. Ma non è stato un discorso demagogico, ha parlato in bianco e nero, senza spreco di colori. Niente di tossico, di trumpiano, per una che si professava ammiratrice di Bannon e di Vox, quegli scombinati ingegneri del caos (come dice Da Empoli).

