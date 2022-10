A 10 anni da Monti, la rivoluzione liberale può attendere. Di nuovo

Siccome niente è più inedito dell’edito (Mario Missiroli il Vecchio), potremmo ripubblicare il pezzo che scrissi dieci anni fa, il 16 ottobre del 2012, per celebrare la parabola declinante, a me i tramonti sono sempre piaciuti almeno quanto le aurore, del governo Monti e dei suoi cantori liberal harvardiani, tra cui il Gran Giavazzi: il titolo era longanesiano, “Ci conosciamo tutti”, e la tesi anche. Scrivevo che per la rivoluzione liberale c’era tempo, bisognava accontentarsi del risanamento statale dopo il crac finanziario, sperando che poi la parola al popolo producesse il meglio del meno peggio (speranza azzardata, si intrufolarono i grillini prima maniera). Monti e i suoi avevano fatto cose di cui non dovevamo vergognarci, anzi, però aggiungevo: “Manca loro l’esprit de finesse, la comprensione (anche polemica, anche giansenistica) per l’irriducibilità di certe passioni, o vizi, come l’attitudine alla vita protetta, lo scetticismo verso il potere pubblico e l’intraprendenza privata, l’individualismo senza Dio e con il prete che ti assolve, una certa bonarietà che sconfina volentieri nella pigrizia e che non si sposa con princìpi di responsabilità e libertà delle rivoluzioni. Ci conosciamo tutti”.

