L'autonomia non è tema solo leghista. Parla il governatore toscano Giani

“Porrò al governo la richiesta di una vera autonomia regionale su energia, cultura e turismo”, diceva nella primavera scorsa il governatore della Toscana Eugenio Giani, quando presidente del Consiglio era Mario Draghi e ministro per gli Affari regionali e le Autonomie era Mariastella Gelmini. E oggi, con Giorgia Meloni premier e Roberto Calderoli al vertice del ministero prima guidato da Gelmini, Giani ribadisce. Anzi, il governatore ha già incontrato Calderoli informalmente e lo rivedrà tra qualche giorno, perché di autonomia vuole continuare a parlare, come ha detto sabato scorso a Firenze, nell’ambito della “Festa dell’ottimismo” di questo giornale. Il tema è urgente e trasversale, tanto che Giani, da sinistra, è stato tra i primi ad augurare buon lavoro a Calderoli, storico portatore di istanze autonomiste dal centrodestra. Non teme, in questo momento, Giani, che ci si possa arenare preventivamente come in passato, vista la difficoltà della materia e le diverse sfaccettature con cui la parola “autonomia” può essere vista e trattata. “Anzi, di autonomia differenziata si parla fin dal 1946”, dice al Foglio: “A porre questo tema in sede costituente è stato un toscano, Piero Calamandrei. E nella Costituzione, all’articolo 5, si legge che ‘la nostra Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali… e adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento’. Ecco, penso sia necessario dare una lettura oggettiva della situazione, senza ridurre l’autonomia a una sorta di recupero regionale del gettito fiscale. Ogni regione ha i suoi bisogni, cerchiamo di leggerli oggettivamente”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE