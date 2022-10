Si candida prima Bonaccini o Nardella? Nel Pd è tempo di pretattica

Le candidature del presidente dell'Emilia Romagna e del sindaco di Firenze sono ancora in sospeso. Nel mentre i dem si organizzano per fare opposizione con il solito dilemma di sempre: con il M5s sì o no?

In attesa del Congresso che prima o poi verrà, nel Partito democratico si fa grande sfoggio di pretattica. Ogni big spera con il silenzio o i segnali di fumo di riuscire a innervosire l’avversario. Stefano Bonaccini, però, ha capito l’antifona e dice ai suoi: “Qualcuno punta a logorarmi prima ancora che io mi candidi ma chi pensa di fare questo giochetto si sbaglia di grosso”. Perciò, il presidente della regione Emilia Romagna non scopre le sue carte e continua a dire incessantemente che “nelle prossime settimane valuterà se ci sono le condizioni” per candidarsi alla segreteria. Non vuole affrettare i tempi perché non vuole compiere passi falsi, ben sapendo che un pezzo di partito lo teme perché ha paura che vengano sconvolti i tradizionali equilibri tra le correnti, che in questa fase di vita del Pd hanno ripreso a farla da padrone.