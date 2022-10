“Io sono Giorgia e sono il presidente”. Le femministe in tilt

Il dibattito s’infiamma sulle incertezze lessicali. E con la facilità con cui si difendeva la candidatura della “moglie di Fratoianni” in quanto persona di gran spessore, mica “moglie di”, si glissa ora sulla donna che sta lì senza la spinta di un uomo. Qualche mese fa, coi comizi urlati era più facile. Anche per Boldrini e per la Rai

Di Giorgia Meloni colpisce in questi primi giorni di legislatura la mutevolezza delle forme. A volte donna. A volte non abbastanza donna. Biologicamente femmina, sempre culturalmente maschio, insomma “diversamente donna”, in missione, sotto copertura, per conto del patriarcato. E’ una creatura mitologica. Un’aporia ideologica. Un’illusione ottica che sta facendo impazzire le femministe: è donna, è premier, com’è possibile che non sia dei nostri (a sinistra va forte l’analisi della sconfitta, qui si porta molto anche la rimozione della vittoria)? Qualche mese fa era tutto più facile. Coi comizi urlati, la sguaiataggine, le tirate à la Vox della Giorgia in versione campagna elettorale, e tutto quell’armamentario che ora sembra sepolto in un passato lontano (chi se lo ricorda il video dello stupro?). Anche su Twitter tutto si è fatto più complicato.