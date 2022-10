“Basta diktat da Roma”. I congressi farsa spaccano la Lega in Veneto

Fabrizio Boron, storico consigliere regionale, ha fatto ricorso contro il suo partito. “Lo devo agli elettori, presi in giro da anni di inciuci dall’alto”. A Padova emerge come funziona l’autoritaria Lega di Salvini, “che ha ceduto il territorio per le poltrone (ma un giorno perderà anche quelle)”

Un giorno o l’altro l’orgoglio costerà caro, se non al Veneto a Salvini. Avvisaglie dappertutto. A Padova, la più recente e sediziosa. Storia divertente, tra l’altro. Fabrizio Boron è salito sul Carroccio trent’anni fa. È consigliere regionale, leghista pensante in area Zaia, un’icona federalista locale. E “da quando esiste Whatsapp” sfoggia l’immagine di Braveheart a tinte biancoverdi, “perché lottare per i propri ideali vale più di poltrone o portafogli”. I William Wallace nella Lega? “Sempre più rari, purtroppo. Mentre proliferano gli yes men”. I soliti nomi: “Bitonci, Ostellari, Stefani”. Poca roba per farci un film. Magari una telenovela. “Sfasci elettorali, militanti arruolati ad hoc, amministratori autonominati: decidono tutto loro e il territorio resta all’oscuro”. Ma adesso basta. “Beneficiamo di finanziamenti pubblici che impongono trasparenza di fronte agli iscritti, alla legge e ai cittadini”. Tradotto: Boron ha appena presentato ricorso formale contro il suo partito.Lega