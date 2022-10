Salvini economics. Fa il punto con i suoi economisti e al Cav. "Silvio, ma che fai?"

Convoca i suoi e rilancia ma non troppo su Flat Tax. Continua a interpretare la parte del moderato. Le paure sul Mef. Giorgetti: "Sarà un investimento a lungo termine"

Per avere qualcosa di equivalente si deve risalire alla Scuola di Chicago di Milton Friedman. Ieri intorno al tavolo di Matteo Salvini sono stati convocati gli esperti economici della Lega. E’ la Cazzago School of Economics. Non è spirito, e se lo è, questa volta, è a loro favore, a favore della Lega. L’inglese lo parlano al contrario di quanto dicono le malelingue. Presenti: Durigon, Bagnai, Borghi, Giorgetti, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Freni. Quest’ultimo si è distinto. Aveva una cravatta di colore arancione.