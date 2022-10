Letizia Moratti unchained. Rifiuta ministeri, vuole il Pirellone. La pazienza della Lega

Chiamala se puoi, rimuovila ti prego. Se Giorgia Meloni vuole davvero offrire una prova d’amore a Matteo Salvini non può che risolvere il pasticciaccio brutto Letizia Moratti. I leghisti lombardi: “Datele qualsiasi dicastero ma portatela via da qui. Si candida contro il nostro Attilio Fontana”. Riccardo De Corato, bastone di FdI, oggi alla Camera, “sono la chioccia”, lui che della Moratti è stato vicesindaco, dice: “Io la conosco bene. Faceva i bilaterali con Angela Merkel. Non si ferma”. La Lega adesso non può essere offesa. In Veneto c’è un problema. Si racconta che il ministero dell’Agricoltura (che doveva andare a Centinaio) potrebbe andare a un veneto di FdI. E’ Luca De Carlo e ha pure i giornali a favore. Possiede un’edicola (è scritto sul cv). E’ già Meloni quotidiani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE