Rai domani. Intorno a Fiorello il derby Maggioni-Fuortes

L’unico che non c’entra nulla è l’artista per cui è cominciato tutto: Fiorello. Non è vero che Monica Maggioni e Carlo Fuortes hanno litigato per lui e per il suo nuovo programma. Hanno litigato per il futuro della Rai. Hanno litigato per Rai domani. Mentre eravamo impegnati a seguire lo scontro tra Meloni e Berlusconi ci siamo persi quello epocale tra la direttrice del Tg1 e l’ad Rai. La striscia di Fiorello prevista su Rai 1, e contestata dai giornalisti del Tg1, è solo una parte di una storia ben più grande. Maggioni e Fuortes sono entrambi in corsa: uno per uscire (Fuortes) l’altra (Maggioni) per subentrargli. Non è la direttrice del Tg 1 che lo desidera. Maggioni è una delle figure su cui si ragiona. Ha le caratteristiche per traghettare l’azienda qualora Fuortes lasciasse. Conosce i dipendenti, è apprezzata da Giorgia Meloni, così come dagli uomini vicini alla Meloni.

