Da La Russa alla Rai. Le trame della Meloni con Renzi, Letta e Conte

Ignazio La Russa la definisce “logica di compensazione”. Se insomma Giorgia Meloni fatica a intendersi coi suoi alleati, non è poi così paradossale che il dialogo con le opposizioni guadagni consistenza. Il che poi vale anche in senso opposto: “Perché se come opposizioni, siamo frammentate – spiegava giorni fa Francesco Boccia, luogotenente lettiano – rischiamo che a spuntarla, tra noi, sia quello che ha maggiori sponde con la leader di FdI”. E non doveva essere solo un’allusione alle supposte trame centriste, se è vero che all’indomani della sua elezione, il neopresidente del Senato mostrava stupore di fronte a chi gli chiedeva se a garantirgli i voti necessari, nel segreto dell’urna, fossero stati più i renziani o più i grillini: “E perché, escludete che anche nel Pd possano volermi bene?”. E allora ecco che si faceva meno vaga quella battuta che un’esponente della segreteria del Pd, una delle fedelissime di Letta, rivolgeva in quelle stesse ore a un senatore azzurro, che non la prendessero cioè come uno sgarbo, quelli di Forza Italia, “se per questa volta vi abbiamo rimpiazzati”. Confessione? Smargiassata? Goliardia da Transatlantico?

