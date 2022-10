Il Cluedo dell'opposizione. Chi ha votato per La Russa?

Il dem Alfredo Bazoli esclude che c'entri il Pd, Carlo Cottarelli suggerisce che ci sia stato un accordo. Borghese, del Maie: "L'ho votato sulla fiducia, lo conosciamo da tempo"

Ma insomma, chi dall'opposizone ha votato per Ignazio La Russa? Il dem Alfredo Bazoli esclude che c'entri il Pd, Carlo Cottarelli non sa chi, fuori dalla maggiornaza, l'abbia aiutato ad essere eletto presidente del Senato, ma suggerisce che ci sia stato un accordo. Invece il senatore Mario Borghese, del Maie (il Movimento Associativo Italiani all'Estero) ammette di averlo fatto. "E stato un voto di fiducia perché lo conosciamo da tanto tempo", spiega. Di certo l'elezione del presidente senza i voti di Forza Italia continuerà a far discutere.