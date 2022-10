Pacifismi e verità. Perché andare all'ambasciata russa

Dopo la giornata dei razzi, è giunto anche per ilmondo cattolico il momento di una "nota di disambiguazione". Non si può considerare "alla pari" Putin e l'Ucraina. Da cosa nasce la scelta di un sit-in senza ambiguità. Un editoriale di Avvenire che fa discutere, le sigle in campo. L'Angelus del Papa del 2 ottobre ha chiarito molte idee

Grande è la confusione sotto la tenda della pace, la situazione è eccellente: per Putin però. O per chi confusamente ne difende le istanze e la propaganda, faticando o proprio non riuscendo (per ideologia, e persino per retorica irenista-religiosa) a dire parole di verità. Ad esempio chi, anche dopo la tremenda giornata dei missili, non riesce a riconoscere che non c’è la minima proporzionalità né somiglianza tra l’aggressione di Putin e la resistenza ucraina (è la raccapricciante parificazione di “azioni e reazioni” evocata da Conte, autoproclamato nuovo leader pacifista). Per fortuna non è soltanto così, nel variegato settore “contro la guerra”.