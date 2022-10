"Siamo tutto tranne che mostri": il messaggio di Meloni a Vox

Sullo stesso argomento: Meloni e Vox: stanchezza e qualche errore

"Abbiamo iniziato questo viaggio insieme. Abbiamo resistito alle bugie e ai tentativi di dividerci". Giorgia Meloni, la premier in pectore d'Italia saluta così, in un videomessaggio, il pubblico del partito della destra spagnola Vox. Non è andata in Spagna, questa volta, perché i lavori per la formazione del prossimo governo hanno tempi serrati. La leader di Fratelli d'Italia si è comunque spesa per definire gli stretti rapporti tra il suo partito e Vox: "L'Italia usa l'alleanza con Vox per definirci impresentabili. Probabilmente, lo stesso accadrà in Spagna. Ma è possibile che dei movimenti politici votati da milioni di cittadini siano impresentabili? Io credo di no. Non abbiate paura del racconto mainstream, perché c'è una buona notizia: la gente non ascolta più le loro storie. Andate alle fonti delle notizie senza accettare messaggi mediati da qualcun altro: abbiate voglia di capire e ascoltare".

Meloni ha poi proseguito: "Quando ci ascoltano, capiscono che siamo tutto tranne che mostri". La leader ha quindi aggiunto sottolineando di sapere che la strada intrapresa sarà bella e che adesso è necessario che anche gli elettori ne siano convinti. Ha poi concluso con un saluto a Vox, all'Italia e "all'Europa dei patrioti".