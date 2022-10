Parlare di leadership, non di simboli. Guida contromano al congresso Pd

Parlare di leadership, competere e smetterla di occuparsi dei non temi: nome e simbolo. Guida per orientarsi nella confusione del Partito democratico

Il primo ottobre Enrico Letta ha inviato agli organi e agli iscritti del partito, e fatto circolare pubblicamente, un documento dal titolo “Lettera sul processo costituente del nuovo Pd: apertura opposizione, nuova vita”. Il titolo corrisponde al contenuto: si tratta sostanzialmente di un documento sull’organizzazione di un congresso che dovrebbe iniziare in tempi molto brevi. In esso c’è un pieno riconoscimento della sconfitta, una sconfitta che il segretario imputa a due cause: (a) alla mancata soddisfazione del requisito che la legge elettorale richiedeva al fine di ottenere un buon risultato, la costruzione di una coalizione più ampia; (b) alla “mancanza di capacità espansiva nella società italiana”: cioè, se ho capito bene, alla mancanza di una proposta politica che trovasse un più forte riscontro positivo nell’elettorato.