Il vero pericolo non è ciò che farà Meloni, ma ciò che non farà

Leggi con attenzione le cronache dei giornali internazionali. Scruti con interesse i commenti di alcuni osservatori europei. Osservi con curiosità le proteste preventive dell’internazionale antifa. Vai a curiosare con trepidazione tra le amache di Michele Serra. E poi, dopo aver ascoltato anche le parole del presidente americano Joe Biden, che ieri commentando il voto italiano si è detto “preoccupato” rispetto alla possibilità che ciò che è accaduto in Italia possa capitare anche nelle mid-term americane, poi, dopo tutto questo, ti appunti con diligenza anche tutti gli endorsement arrivati dai più impresentabili estremisti del mondo. Marine Le Pen? C’è. Orbán? Eccolo. Vox? Presente. L’AfD? Ovvio. Bolsonaro? Claro. Bannon? Oh, yes. Trumpiani? Avoja. Osservi tutto questo. Riavvolgi i nastri del passato ricordando cosa Meloni aveva detto e pensato sull’euro, sull’Europa, sulla globalizzazione, sull’immigrazione. Ragioni con profondità sui motivi che spingono i quotidiani, non solo italiani, a ricordarci ogni giorno cosa è il fascismo e cosa non lo è. E poi però ti fermi un attimo, provi a ragionare sul futuro e alla fine, inevitabilmente, viene naturale chiederti se sia preoccupante non essere preoccupati. Sarà capitato anche voi, probabilmente, in questi giorni, e vi sarete chiesti anche voi come sia possibile, di fronte a quello che giustamente la Cnn ha definito il governo più orientato verso l’estrema destra dai tempi del fascismo a oggi, che non ci sia una qualche ragione per essere terrorizzati rispetto ai mesi che ci saranno. E vi sarete chiesti anche voi se non valga allora la pena indignarsi preventivamente, come successo al liceo Manzoni di Milano, primo caso forse al mondo di liceo occupato per protestare contro un governo che ancora non è nato, rispetto a tutto quello che potrebbe capitare all’Italia sui vari terreni su cui l’onda meloniana potrebbe pesare: l’economia, l’immigrazione, l’Europa, la crescita, i diritti, il lavoro. Sarà capitato anche a voi di essere perfettamente consapevoli dei rischi che può correre l’Italia con il governo Meloni e di sentirvi nonostante questo non in presenza di un terremoto capace di far deragliare il treno dell’Italia dai suoi binari. Sarà capitato anche a voi di chiedervi perché mentre si dice che arriverà l’apocalisse noi ce ne usciamo fuori con un ombrellino. E sarà capitato anche a voi di chiedervi se la ragione di questo irresponsabile ottimismo di fondo sia legata alla tesi di Calenda, “questo governo dura sei mesi”, o sia legata a qualcosa di più, a un insieme di fattori cioè che sommati insieme ci danno l’illusione che anche questa volta gli angoli del populismo non potranno che essere smussati. E dunque, quali sono questi fattori di stabilità che ci fanno essere così irresponsabilmente non pessimisti?

