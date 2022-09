La Germania s'oppone al price cap. E La Meloni vede i fantasmi sulla sua via verso Palazzo Chigi

La scelta di Scholz di stanziare 200 miliardi per il caro bollette manda in frantumi il piano europeo. La rabbia di Draghi e Cingolani. Le leader di FdI prova a copiare i toni del premier, ma sa che la mossa di Berlino è terribile per il suo futuro al governo: vuol dire che chi ha spazio di bilancio si salva, e gli altri s'arrangiano. E intanto Salvini rispolvera i toni sovranisti e insiste con lo scostamento

La prima reazione è quella di buttarla in politica. “Bisognerebbe chiedere un commento a Letta, che era da Scholz in campagna elettorale, e a chi dice che siamo tutti europeisti”, dicono a Via della Scrofa. E però la verità è che la scelta dei tedeschi di “fare da soli”, sabotando l’accordo sul price cap che faticosamente si stava costruendo in Europa, inquieta Giorgia Meloni e i suoi consiglieri. Perché quei 200 miliardi che Berlino mette sul tavolo, proprio alla vigilia del Consiglio europeo dei ministri dell’Energia chiamato a definire l’intesa sulla crisi del gas, sta lì a inaugurare, secondo i timori di Roberto Cingolani, una stagione in cui “chi ha spazio fiscale si salva, e chi non ne ha si arrangia”. E certo Meloni, immaginandosi a breve al governo, sa bene che la sua “nazione” non sta certo nel primo gruppo.