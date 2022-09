Elezioni 2022, le proiezioni: il centrodestra ha tra i 116 e i 128 seggi al Senato

La coalizione è al 43,2 per cento (la Lega è all'8,8 per cento). Il Movimento è dato al 15,9 per cento, Il centrosinistra avrebbe tra i 32 e i 44 seggi a Palazzo Madama

Opinio Rai ha diffuso le terze proieizioni sul voto.

Fratelli d'Italia è dato al 25,4 per cento ed è il primo partito. Collassa la Lega di Matteo Salvini, che scende all'8,8 per cento, quasi pari a Forza Italia di Silvio Berlusconi che sono al 7,9 per cento.

Il Pd è al 19,3 per cento. Il M5s al 15,9 per cento, mentre il Terzo polo è al 7,5 per cento.

Qui di seguito il dettaglio delle rilevazioni:



Copertura 18%

FdI 25,4%

Lega 8,8%

Forza Italia 7,9%

Noi moderati 1,1%

Coalizione cdx 43,2%

Pd 19,3%

Sin + verdi 3,6%

+ Europa 3,0%

Impegno civico 0,6%

Coalizione csx 26,5%

M5S 15,9%

Azione 7,5%

Italexit 2,0%

Unione Popolare 1,4%



Seggi senato

Coalizione cdx 116-128

Csx 32-44

M5s 21-33

Azione 6-12

Altri 3-5