Franco congela la Nadef fino al voto, ma la Finanziaria resta un spettro. "Servirà un tecnico", dice Giorgetti

Il ministro dell'Economia rinvia le riunioni sulla Nota d'aggiornamento al Def alla prossima settimana. Le tensioni sui dati in arrivo: il 2022 dovrebbe chiudersi intorno al +4 per cento, ma sul 2023 s'intravede già una tensione tra Via XX Settembre e l'Ufficio parlamentare di bilancio, che hanno previsioni diverse. Il ministro dello Sviluppo, intanto, non esclude una larga intesa per la legge di Bilancio, che sarà difficilissima