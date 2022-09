Meloni, Salvini e il Cav. chiudono la campagna elettorale in Piazza del Popolo

I tre leader del centrodestra si ritrovano a Roma per l'ultimo evento unitario organizzato dalla coalizione

La diretta dalla manifestazione del centrodestra a Piazza del Popolo

Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi chiudono insieme la campagna elettorale del centrodestra. I leader di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia parlano da Piazza del Popolo, nel'ultimo evento organizzato insieme prima delle elezioni di domenica 25 settembre. L'ultimo precedente che vede i tre partecipare insieme a una manifestazione congiunta risale all'ottobre 2019, quando si ritrovarono in Piazza San Giovanni, sempre a Roma, prima delle elezioni amministrative.

Come detto, si tratta della chiusura della campagna elettorale unitaria del centrodestra. Mentre i singoli partiti continueranno a fare campagna elettorale anche nella giornata di venerdì. Fratelli d'Italia, per esempio, sarà a Bagnoli. Mentre la Lega organizzerà un evento online. Domani, sempre in Piazza del Popolo, sarà invece la volta del centrosinistra.

Salvini si scatta selfie (con i militanti di FdI)

A dispetto di quanto ci si aspettasse, invece di rimanere nelle retrovie, Matteo Salvini si è gettato in piazza. Nel video qui sotto lo si può vedere mentre si scatta un selfie con alcuni militanti di Fratelli d'Italia (maggioritari in tutta Piazza del Popolo).

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Il Cav. c'è o non c'è?

Grande tema è Silvio. Viene non viene? In teoria sì ma minuti gira voce che potrebbe inviare solo un video o videocollegarsi. Quel che è certo è che il comizio non inizia. “Stanno aspettando Silvio”

Piazza vuota per metà. Le bandiere di Fratelli d'Italia vanno per la maggiore

Alle 18.20, quasi un’ora dopo la convocazione, Piazza del Popolo, dietro l'obelisco, è tutta vuota. Davanti per riempirla la piazza è stata transennata e la gente siede seduta. Insomma, anche lì ci sono poche persone.

Ci sono più bandiere della gioventù nazionale, i giovani di FdI, che di Lega e Fi messi insieme. I giovani sono tanti, più di quello che uno potesse aspettarsi.

L'arrivo dei deputati di FdI (in bus)

Fabio Rampelli e altri deputati sono arrivati a bordo di un bus turistico. “Già si festeggi? Ma no, quello dopo le elezioni, questo era un simbolico arrivo delle periferie in centro”.