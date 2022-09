Centrodestra, Pd, 5 stelle e Terzo polo chiudono a Roma la campagna elettorale

Meloni, Salvini e Berlusconi saranno giovedì a piazza del Popolo. Il giorno successivo sempre ai piedi della terrazza del Pincio è il turno di Enrico Letta e Roberto Speranza. Calenda e Renzi venerdì al Gianicolo, mentre il M5s si "accontenta" di piazza Santi Apostoli

Tra oggi e domani per le piazze della Capitale si chiude la campagna elettorale. Si comincia oggi pomeriggio alle 17.30 a piazza del Popolo dove sul palco di “Insieme per l’Italia” saliranno i tre leader della coalizione: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il giorno successivo, alle ore 18, la piazza cambierà completamente colori per ospitare Pd e alleati. Sul palco parleranno Roberto Speranza, Elly Schlein ed Enrico Letta. Insomma, prima dell’esito elettorale sarà già sfida per chi riuscirà a riempire di più piazza del Popolo. Sempre venerdì alle 18 Carlo Calenda e Matteo Renzi guarderanno, solo fisicamente, dall’alto Giuseppe Conte. Il terzo Polo comizia infatti al Gianicolo, davanti al muro che riporta il testo completo della costituzione della repubblica romana, mentre più sotto, a piazza Santi Apostoli ci sarà la chiusura della campagna elettorale del M5s, con l’incognita Beppe Grillo. Il fondatore ha già fatto sapere che non ci sarà, ma dopo la foto a Genova con Conte di alcuni giorni fa nessuno esclude la sorpresa.