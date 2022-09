"Maratona Salvini": l'ultima trovata della Lega che chiude la campagna elettorale nella "piazza virtuale"

Il Carroccio ha scelto il web per convincere gli ultimi indecisi: sarà un evento completamente in digitale, durerà 4 ore e il pubblico potrà interagire grazie ai social. L'obiettivo è quello di “riunire tutti gli 8 mila comuni e di raggiungere un milione di persone”.

“Maratona Salvini”. Con questa iniziativa virtuale e innovativa la Lega ha deciso di concludere la propria campagna elettorale. Per mandare l'ultimo appello di voto e cercare di convincere i numerosi indecisi il partito di Salvini ha scelto la via digitale. Sarà un evento di “almeno quattro ore, in diretta su tutti i social a partire da TikTok”, che creerà “la più grande piazza virtuale italiana”, fanno sapere dalla Lega.

L'obiettivo è quello di “riunire tutti gli 8 mila comuni e di raggiungere un milione di persone”. Numeri forse un po' ottimistici anche se durante l'evento si alterneranno discorsi dei candidati leghisti, ospiti e contributi video. Ci sarà anche la possibilità per il pubblico di interagire con la diretta.

L'entusiasmo dell'annuncio è forse un po' eccessivo, ma l'evento è l'ennesima conferma della centralità della rete. Potenzialità che la Lega non scopre certo oggi, dato che negli ultimi anni ha sfruttato in modo abile e spregiudicato i social per aumentare, con efficacia, i consensi attraverso quella macchina comunicativa che era stata addirittura soprannominata la Bestia. Anche gli alleati di Fratelli d'Italia hanno spinto molto sulla rete comprando pubblicità targetizzata, talvolta unica, come nel caso dei siti di fantacalcio. L'evento leghista di domani, per le modalità con cui si svolgerà, segna però una novità.

Alla presenza fisica la Lega comunque non rinuncia: proprio oggi infatti la coalizione di centrodestra si riunirà alle 17.30 a Piazza del Popolo a Roma in quello che sarà a tutti gli effetti la chiusura unitaria della campagna elettorale dell'alleanza. Sul palco di “Insieme per l'Italia” saliranno fisicamente i tre leader della coalizione: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Proprio come la Lega, anche Fratelli d'Italia e Forza Italia termineranno la campagna elettorale venerdì con un evento individuale, senza l'appoggio e la presenza degli alleati. Meloni sarà aìnel quartiere Bagnoli a Napoli, una tappa non casuale: nel sud Italia FdI deve rispondere alla risalita dei consensi ottenuta dal Movimento 5 stelle negli ultimi giorni, che potrebbe modificare i risultati soprattutto per quanto riguarda i collegi uninominali. Forza Italia, invece, chiuderà la sua campagna a Milano, dove Berlusconi avrà un colloquio con Sallusti e Minzolini, rispettivamente direttori di Libero e del Giornale, al teatro Manzoni.

La scelta leghista di chiudere con un evento virtuale sembra una risposta allo stesso Movimento 5 stelle. Giuseppe Conte infatti qualche giorno aveva fatto un comizio digitale, con candidati e sostenitori del Movimento collegati da remoto, in cui sembrava un po' Steve Jobs: camicia blu scura, senza cravatta e pochette, palco spoglio e poco illuminato, un solo fascio di luce che puntava su di lui e un grande schermo alle spalle con i volti di tutte le persone collegate da remoto.

Che siano virtuali o reali, lo scopo di queste iniziative è quello di portare le persone fisicamente nei seggi e di votare per il proprio partito. Toccherà aspettare fino a domenica sera per saper chi è più riuscito a conquistare più indecisi.