"Meloni non governerà mai: è unfit. E noi prenderemo più voti della Lega". Parla Calenda

L’afonia ha avuto un tempismo pessimo. “Cinque giorni al voto, e sto quasi senza voce”. Un segnale? “Chissà. Forse è la conferma che dobbiamo fare una campagna sui contenuti, rifuggendo fino in fondo dalla tentazione di urlare”. E va bene, sì, la serietà, questa ostentazione di sussiego per cui “no, nessuna promessa last minute di abolire una qualche tassa: l’unica proposta mirabolante alla vigilia del voto sarà quella di non fare proposte mirabolanti”, però poi, a metà della chiacchierata, la frase pirotecnica arriva lo stesso: “Prenderemo più della Lega”. Carlo Calenda ne pare convinto. E motiva con rigore da analista il suo entusiasmo. “Non c’è solo il fatto che Matteo Salvini è fuori controllo, e arriva a rinnegare il voto sul lockdown per provare a racimolare qualche voto di antivaccinisti. C’è anche il fatto che gli elettori non estremisti della Lega, e sono tanti, e con loro quelli di Forza Italia, hanno capito che quella offerta da Giorgia Meloni non è una prospettiva di governo”. E a testimoniarlo, secondo il leader di Azione, ci stanno le ultime uscite, “del tutto scomposte”, della capa di FdI. “Perché con l’approssimarsi del 25 settembre, sale la tensione. E portare avanti la recita diventa difficile. La Meloni rivela il suo bluff di finta draghiana, e appare per quella che è. Dopo Orbán, anche Vox: se mai andasse a Palazzo Chigi, ci relegherebbe ai margini dell’Ue, nel club dei reietti”.