Bocciata da Draghi sulle alleanze, incalzata dal Cav.: ora Meloni teme il ricatto russo di Salvini

Il voto a difesa di Orbán mette la leader di FdI nell'angolo. "Non potevamo cedere sul punto di principio", dice lei: "Oggi l'Ungheria di Viktor, domani noi in Italia?". Ma il premier la critica con durezza. E in vista del 25 settembre, e del governo che ne seguirà, il capo della Lega è una scheggia impazzita

Le polemiche, quelle le aveva messe in conto. Quando Raffaele Fitto, sovrintendente agli affari europei, l’aveva avvertita del voto sull’Ungheria in arrivo a Bruxelles, spiegandole che la risoluzione era un condensato di furore ideologico ispirato dai socialisti, Giorgia Meloni aveva escluso qualsiasi cedimento. Ché “non si può legittimare il principio per cui ai governi democraticamente eletti si danno patenti di presentabilità”, sennò “oggi tocca all’Ungheria di Viktor, domani alla Polonia degli amici del PiS, e poi all’Italia”. L’Italia di Giorgia, appunto. Solo che neppure lei si aspettava un attacco così subdolo del Cav., e una critica così aspra da parte di Mario Draghi. Come se non bastasse, poi, ci si mette pure Matteo Salvini. Che, dicono i pretoriani di Donna Giorgia, “o ci è o ci fa”, ma in ogni caso, col suo perdurante ammiccare alla Russia, fa danni.