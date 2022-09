Fedriga vuole blindare il suo Friuli prima di sfidare Salvini. Ma la Lega è una polveriera

Ad aprile si voterà per la regione: e il governatore leghista non vuole arrivarci come liquidatore del salvinismo. Ma in tanto lo pressano. La mappa del malcontento: dal Piemonte che guarda al Terzo polo, all'Emilia che implora il soccorso della Meloni, fino al Veneto e Lombardia dove ormai si muovono anche i colonnelli. Ed è allarme per Pontida