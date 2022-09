Salvini money: nega di aver preso rubli, chiede euro ai leghisti. Fdi-Lega già litigano

Attraverso il tesoriere pretende dai parlamentari i rimborsi anche per ottobre (compresi dagli onorevoli che non ha ricandidato). In Veneto, FdI vuole assessori. La rubrica leghista di Giorgia Meloni

Ha fatto tutto lui. Ha anticipato la notizia, ha dato la smentita, ha minacciato la querela. Matteo Salvini, dopo le indiscrezioni americane, ha dichiarato che la “Lega non ha mai incassato denaro dalla Russia”. Al momento l’unico denaro lo chiede infatti ai suoi parlamentari. E lo fa con insistenza. Vuole euro e non rubli. Con un messaggio del tesoriere, Giulio Centemero, il segretario desidera ricevere due bonifici: uno per le attività politico-parlamentari e un altro per le erogazioni liberali. La notizia è che lo esige pure dai non candidati e pretende il versamento per i primi 12 giorni di ottobre. E’ per la pace fiscale ma fa l’esattore di Giussano.