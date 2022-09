Il vero guaio dei fratelli di Russia

E se i primi ad avere sospetti sugli intrallazzi tra Salvini e Putin fossero i suoi alleati? La risposta si trova in Europa e si trova in una sigla che merita di essere ricordata: 2020/2268. Nel grande romanzo sul rapporto opaco (eufemismo) tra la Lega di Matteo Salvini e la Russia di Vladimir Putin c’è un passaggio importante rimosso da diversi osservatori che riguarda un problema di cui il partito guidato dall’ex ministro dell’Interno dovrebbe forse tenere conto. Negli ultimi giorni, Salvini si è detto a dir poco indignato per la valanga di sospetti cadutigli misteriosamente addosso in seguito alla rivelazione che tutti conoscete offerta martedì scorso da alcune fonti diplomatiche americane: la Russia, sostiene l’intelligence americana, dal 2014 ai nostri giorni, dall’anno cioè dell’occupazione della Crimea, ha trasferito oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici stranieri di oltre una ventina di partiti disseminati in giro per il mondo, compresa l’Europa, per esercitare il suo soft power e influenzarne l’opinione pubblica a proprio favore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE