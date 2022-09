Il profilo Twitter del ministero della Transizione ecologica è stato hackerato

Secondo attacco informatico in pochi mesi per il ministero di Roberto Cingolani. Questa volta preso di mira il canale social con la pubblicazione di una truffa basata sulle criptovalute. "Non abbiamo idea di cosa sia successo, ma stiamo risolvendo", ci spiega l'ufficio stampa del Mite

Ministero della Transizione ecologica o Vitalik Buterin? Da questa mattina il dicastero guidato da Roberto Cingolani sembra essere sotto attacco hacker del programmatore russo e fondatore della criptovaluta Ethereum. Poco dopo le 9, nell'account del Mite è comparsa una nuova foto profilo, un nuovo nome utente, dei like ai post di Elon Musk e soprattutto una sfilza di tweet scritti in inglese che sponsorizzano la nota valuta digitale.

"Non abbiamo idea di cosa sia successo, non sappiamo chi è stato. Se ne sta occupando la nostra direzione della comunicazione", spiega l'ufficio stampa del Mite al Foglio. Si tratta del secondo attacco informatico contro il ministero di via Cristoforo Colombo in pochi mesi.