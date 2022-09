Il modello Meloní per Zemmour

I tempi in cui Matteo Salvini, leader della Lega, mandava in sollucchero la destra sovranista francese dopo aver assunto le redini dell’Italia assieme al Movimento 5 stelle sono ormai un ricordo sbiadito. Oggi, a Parigi, nei milieu della droite euroscettica, Salvini è considerato un politico in decadenza e gli occhi sono puntati sull’altra “star” del sovranismo italiano: Giorgia Meloni. Durante il fine settimana, nel dipartimento del Var (sud-est francese), si è tenuta la prima scuola estiva di Réconquête!, il partito di Éric Zemmour, ex giornalista del Figaro uscito malconcio dalle elezioni presidenziali, che era convinto di vincere, ma anche dalle elezioni legislative, con zero seggi per la sua formazione. E Meloní, come la chiamano i francesi, era sulla bocca di tutti.

