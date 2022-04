Ehi tu, elettore di sinistra che non ami Macron, chi vuoi come presidente della Francia?

La vigilia delle elezioni è il momento delle statistiche e dei sondaggi, ed entrambe non premiano Emmanuel Macron. Dal 1965 in Francia nessun presidente con una maggioranza parlamentare vince il secondo mandato e il consenso del presidente francese, centrista liberale, è stato rosicchiato in modo spaventoso dagli estremi. Così, secondo le previsioni, Macron si ritroverà dopo il voto di domenica al secondo turno, previsto per il 24 aprile, a giocarsela con Marine Le Pen, leader del Rassemblement national, ex Front national, destra estrema. A meno di sorprese, che a occhio non arriveranno dai partiti tradizionali, gollisti e socialisti che al momento insieme sono tra l’11 e il 13 per cento dei consensi. Le sorprese possono essere: Éric Zemmour, destra estremissima, che dice che i suoi numeri lo danno al secondo turno e non riusciamo a liquidare queste dichiarazioni come semplice presunzione perché c’è stato Trump; oppure Jean-Luc Mélenchon, sinistra radicale, che dice di poter prendere i voti dell’elettorato di sinistra orfano del Partito socialista (a destra di Mélenchon c’è Macron, a sinistra un manipolo di candidati comunisti e anticapitalisti). C’è un’altra incognita: se la sfida è con la Le Pen, Macron prende più voti di lei al primo turno o parte da secondo?

