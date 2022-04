Emmanuel Macron, il liberale coi muscoli

"La storia va guardata in faccia”. E’ così che nei giorni scorsi Emmanuel Macron ha affrontato l’argomento senza mezzi termini. In un programma speciale sulle elezioni presidenziali, “Outre-mer 2022”, al presidente francese, candidato alla rielezione, è stato chiesto cosa fare della storia. E lui ha detto che non bisogna “cancellare” né “riscrivere”. “Sono molto contrario e molto severo con coloro che vogliono rimuovere le statue”, ha spiegato Macron. Prima di lasciarsi andare: “Odio questa cosa, la cultura woke”. I duecento anni di Napoleone Bonaparte non si toccano, mentre è “woke senza senso” la direttiva della Commissione europea che invitava a non augurare “buon Natale”. “Un’Europa che viene a spiegare alla gente quali parole dovrebbero o non dovrebbero dire non è un’Europa a cui aderisco”, ha detto Macron.

