Le Pen svela l'ultima truffa degli utili idioti delle democrazie illiberali

Il progetto della leader della destra francese è quello di trasformare l’Europa in ciò che sogna da sempre l’internazionale putinista: non un gigante politico ma un semplice bancomat. Come non farsi fregare dai populismi incipriati

La sfida è sempre la stessa, il paese è sempre lo stesso, i protagonisti sono sempre gli stessi. Ma a differenza di cinque anni fa, quando Emmanuel Macron venne identificato dagli elettori francesi come il miglior argine possibile contro l’estremismo veicolato dall’internazionale lepenista, le presidenziali, in Francia, consegnano agli osservatori una verità complicata da maneggiare con cui dovranno fare presto i conti non solo i cittadini francesi. E quella verità non riguarda ciò che ancora oggi rappresenta Macron per il futuro del suo paese, per il progetto di integrazione continentale, per il destino del sovranismo europeista. Quella verità riguarda un tratto del nuovo profilo populista incarnato da Marine Le Pen. In altre parole: il suo carattere proteiforme, per così dire, e la sua capacità di mimetizzarsi, di camuffarsi, di incipriarsi e di sfruttare l’estremismo ulteriore degli altri (alla Zemmour, ça va sans dire) per potersi presentare con un profilo più rassicurante.