L'Europa dei muri di Zemmour

Per chi avesse ancora dei dubbi su quale sia il modello che Éric Zemmour ha in mente per la Francia e per l’Europa basta ascoltare le dichiarazioni rilasciate mercoledì sera su BfmTv durante la trasmissione politica “La France dans les yeux”. Il candidato alle presidenziali francesi della destra identitaria, davanti a milioni di telespettatori, ha dichiarato che uno dei suoi principali obiettivi, in caso di elezione all’Eliseo, è quello di utilizzare i fondi europei per costruire dei muri anti migranti alle frontiere dell’Europa, ispirandosi a quanto fatto da Viktor Orbán in Ungheria.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE