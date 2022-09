Draghi resta a Chigi, ci pensano Biden e Scholz. Pazze spiate di Milani

Riportiamo in esclusiva le telefonate tra il premier e i presidenti di Francia e Stati Uniti. Argomento: evitare le destre filocinesi in Italia e l'arrivo di Meloni a Palazzo Chigi

Dal nostro innamorato fisso

Biden telefona a Mario Draghi: “Mariolone, ciao!”.

Draghi: “Ciao Joe”.

Biden: “Allora non possiamo fare niente per evitare le destre filocinesi in Italia?”.

Draghi: “Purtroppo l’esito del voto è scontato”.

Biden: “Non esagerare, proviamo a spaccare in due l’alleanza sovranista”.

Draghi: “Ho già provato! Sono molto uniti, parlano di uscire dalla Nato e di entrare nei paesi non allineati”.

Biden: “Fanno bene! Tu Mario fai così: parla con Giorgetti, lui si tira dietro il 35 per cento degli elettori leghisti che dopo il voto si sfilano (i deputati filogiorgetti) e vanno a dar manforte a Letta, Calenda, Renzi e Fratoianni… A quel punto anche Berlusconi si sfila dalla Meloni e si forma il governo Draghi II”.

Draghi: “Sicuro?”.

Biden: “Sì, ho già parlato con Silvio. Ha detto che la cosa a cui tiene di più è l’atlantismo”.

Draghi: “Mi piacerebbe avere dentro anche il partito di Conte…”.

Biden: “Certo! Telefona a Scholz. L’ho già chiamato io per questo problema. Adesso ho un comizio a Minneapolis, ti chiamo dopo”.

Draghi telefona a Scholz: “Ciao Olaf!”.

Scholz: “Ciao Gran Mario”.

Draghi: “Ti chiamo per il problema dell’appoggio di Giuseppe Conte al mio secondo esecutivo”.

Scholz: “Non c’è problema! Adesso in campagna elettorale fa apposta ad andare da solo, ma poi si unisce alle sinistre e ai calendiani per sbarrare la strada a Giorgia. Per sicurezza però telefona a Macron…”.

Draghi: “Ma hai detto che è sicuro che Conte starà con me…”.

Scholz: “Sì però tieni conto che anch’io qui rischio. Un partito filoarabo che mi appoggia ieri ha dichiarato che vuole negarmi la fiducia. Niente di più facile che quando tu tornerai a Chigi io non sarò più cancelliere”.

Draghi: “E cosa vuoi fare?”

Scholz: “Penso il borgomastro di Düsseldorf. Anzi, vieni in visita ufficiale già oggi, ciao”.

Draghi telefona al presidente all’Eliseo: “Emmanuel ciao!”.

Macron: “Giovan Mario ciao!”.

Draghi: “Ti chiamo in merito all’aiuto che mi avevi promesso durante il nostro incontro all’Eliseo. Asse Roma-Parigi”.

Macron: “Sì dobbiamo evitare che la Meloni e la Marin si uniscano per sfasciare il fronte Aiuti Cccp”.

Draghi: “Potresti venire a sorpresa su un palco elettorale durante un comizio di Renzi. Faresti una sorpresa al mondo e daresti un segnale forte”.

Macron: “Certo! Hai il calendario dei comizi di Matteo?”.

Draghi: “Sì domani è a Forlì in Piazza Saffi alle 18.30”.

Macron: “Sarò lì, non dire niente a Calenda che magari è invidioso”.

Draghi: “No stai tranquillo, grazie mille Emmanuel”.

Macron: “Ma niente figurati, per così poco”.

Draghi subito telefona di nuovo a Scholz: “Olaf, scusa se ti richiamo”.

“No, hai fatto bene. Ti stavo chiamando io”.

Draghi: “Macron domani viene a Forlì ad appoggiare la campagna elettorale di Renzi e Calenda”.

Scholz: “Che bella notizia! A questo punto entro in ballo anche io”.

Draghi: “Spiegati meglio amico mio”.

Scholz: “Dov’è stasera Enrico Letta a fare il comizio?”.

Draghi: “Alle 10 è a Varese, alle 14.30 a Rovigo, alle 16.30 a Belluno, alle 18.30 a Verona e alle 21 a Jesolo”.

Scholz: “Sarò sul palco di Belluno a sorpresa. Non dire niente a nessuno! Comparirò in fondo alla piazza facendo dei cenni al palco”.

Draghi: “Olaf, regalo più grande non potevi farmi. Avverto il sindaco di Jesolo, non vorrei che si offenda”.

Scholz: “Sì ma dillo solo a lui. Fammi venire a prendere al Brennero da un’Alfa Romeo Stelvio turbo diesel 4 mila cc”.

Draghi: “Sì sì, è il minimo che posso fare, ti fermi a cena?”.

Scholz: “No Mario, grazie. Parto subito per Saturnia. Sono anni che non vado a quelle meravigliose terme!”.

Draghi: “Telefono al direttore per fartele lasciare aperte tutta la notte”.

Olaf: “Grazie Mario. Fai mettere gentilmente anche un generatore diesel che illumini il vascone. Sai, con il buio non è sicuro fare il bagno termale”.

Draghi: “Grazie Olaf, un saluto”.

Scholz: “Ci risentiamo dopo, ho sotto una telefonata con Biden”.

“Presidente, che onore” dice Scholz a Biden.

“Ciao Olaf. Ho saputo che stasera vai a Saturnia. Poi dimmi come ti trovi che al limite ti raggiungo. Qui a Yellowstone causa cambiamento climatico le acque sulfuree sono diventate troppo calde. E’ crollato il turismo termale negli Stati Uniti”.

Scholz: “Ma da quando, Joe?”,

Biden: “Da ieri! E’ stato tutto repentino, fino a martedì si poteva ancora fare le terme a Yellowstone, poi mi ha chiamato un vulcanologo comunista e ha detto che è meglio chiuderle”.

“Motivo?”.

Biden: “Troppi episodi di razzismo”.

Nello stesso istante Macron è al telefono con Gentiloni: “Ciao Paolo! Come va?”.

Gentiloni: “Insomma. C’è il rischio della terza guerra dei mondi”.

Macron: “Non esagerare! Volevo dirti: non è che se l’Unione europea vede che vado ad appoggiare Calenda a Ventimiglia dice che interferisco in un altro stato?”.

“Ma no anzi! E’ gradita la tua presenza”.

Macron: “Va bene grazie! Parto adesso per Ventimiglia, dovrebbe esserci un comizio di Fratoianni, vado sul palco al suo fianco, anche se è contro la Tav”.

Gentiloni: “Grazie Emmanuel, vale tutto per fermare la destra in Italia”.

“Dici che potrebbero rivendicare la Corsica?”,

Gentiloni: “Non mi stupirei, con il ritorno di Ignazio La Russa al governo”.

Macron: “Ciao Paolo, tieni ancora per il Psv Eindhoven?”.

“Certo, ho l’abbonamento!”.

Draghi intanto telefona alla nuova Premier britannica: “Ciao Liz!”.

“Ciao Gran Mario!”.

Draghi: “Liz, vorrei invitarti a Roma per una visita ufficiale”.

Truss: “Che bello! La mia prima visita ufficiale all’estero!”.

Draghi: “Liz, se non ti crea problemi ci sarebbe da salire sul palco con Mara Carfagna e Mariastella Gelmini per il comizio di chiusura della campagna elettorale”.

Truss: “Ma certo Gran Mario! Ci sono senz’altro. La mia Inghilterra ha bene in mente le sofferenze che i nazifascisti hanno provocato alla vostra gente. Anzi, sai una cosa?”.

Draghi: “Dimmi Liz”.

Truss: “Volevo chiedertelo io di partecipare al comizio di chiusura per appoggiare la tua riconferma, ma avevo vergogna”.

Draghi: “Ma Liz, ti ringrazio, sei un’amica vera. Ancora grazie, telefono subito a Biden”.

Truss: “Ciao Mario. Quando vieni a Downing Street?”.

Draghi: “Passo oggi!”.

Truss: “Sì, ti aspetto. Dico alle guardie con il cappello di orso in testa che arrivi. Hai sempre una Volkswagen Passat diesel?”.

Draghi: “Sì, sempre quella, ha sui 26 mila chilometri”.

Invece è Biden che un minuto dopo chiama Draghi: “Mario! Ciao, qui a Washington sono le quattro di mattina, partirei adesso per essere sul palco del comizio di Tommasi a Verona. Sono anni che desidero visitare la città più bella del mondo”.

Draghi: “Che onore mi fai, Joe”.

Biden: “Piuttosto, l’aeroporto di Sommacampagna ha una pista sufficiente per far venire giù l’Air Force One?”.

Draghi: “Per sicurezza è meglio che atteri a Ginevra, poi prendi il Tgv Ginevra-Verona. In un’ora sei in Piazza delle erbe”.

Biden: “Mi dicono che l’Arena di Verona è crollata, è vero?”.

Draghi: “Solo una piccola parte, ma è agibile al cento per cento, anzi è più bella”.

Biden: “Mario, tanto che sono lì, sono distanti le grotte di Catullo?”.

Draghi: “No, in elicottero pochi minuti”.

Biden: “Qui dicono che sul lago di Garda hanno trovato un branco di delfini…”.

Draghi: “Sì! E’ fallito un Aquafan e li hanno mollati nel lago”.

Biden: “Ciao! Parto adesso. Al limite mi fermo ad Amburgo per visitare la casa di Gutenberg. Sai se è aperta?”.

Draghi: “Sì! Tutta la notte, non chiude mai, è gestita da volontari”.

Biden: “Ok! Ciao, a dopo. Il balcone di Giulietta e Romeo è ancora puntellato?”.

Draghi: “Sì, c’è andata su una coppietta di sposini grandi obesi…”.

Biden: “Hanno fatto non bene, benissimo!”.

Scholz telefona a Macron: “Ciao, Emmanuel”.

Macron: “Ciao Olaf. Abiti ancora a casa di tuo zio?”.

Scholz: “No, ma ho tenuto alcuni ricordi! Volevo dirti, che ne dici se facciamo una sorpresa a Draghi e soci e insieme ci presentiamo per sostenere Calenda?”.

Macron: “Bella idea! Insieme è meglio”.

Scholz: “Direi di non dire niente a nessuno, nemmeno alle molte ambasciate a Roma. C’è un comizio stasera a Vigevano della ministra Bellanova, arriviamo lì all’improvviso…”.

Macron: “Ci sto! Piazza ducale poi è la più bella piazza del mondo”.

Scholz: “Cosa diciamo se certamente la ministra Bellanova ci dà la parola?”.

Macron: “Poche parole: no a Giorgia Meloni al G7, no a Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, no a Salvini, no alla leva militare obbligatoria (idea che c’è nel programma del centrodestra), no a Giorgia Meloni alla presidenza di turno europea, viva la Repubblica italiana nata dalle idee della Rivoluzione e del bonapartismo”.

Scholz: “Sì! Dirò così anche io. Non diciamo niente a Draghi, al limite avverto Mattarella per cortesia istituzionale”.

Macron: “Fai bene! Se lui venisse a visitare i castelli della Loira senza avvertirmi, non sarei contento”.

Scholz: “Ti offendi?”.

Macron: “No! Offeso no, al limite chiudo l’ambasciata in Piazza Navona”.

Scholz: “Ci metto la mia!”.

Macron: “Sì! Ciao, grazie”.