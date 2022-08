Il raduno dei leghisti della prima ora a Codogno

Nel 1985 eravamo soliti riunirci in una pasticceria. La Digos mandava i suoi sotto copertura per scoprire cosa facessimo e alcuni di loro si sono inamorati della Giovanna, la titolare del posto

Noi leghisti (Lega Nord) della prima ora, nel 1985 ci si trovava a una pasticceria a Codogno. Tutto di nascosto. Alle elezioni comunali riuscimmo a far eleggere la pasticcera in consiglio! La Giovanna era anche la presidente dell'Inter club di Codogno. La Digos di Milano mandava finti clienti alla famigerata pasticceria. Se non mi credete visitate le relazioni desegretate (ieri) del Viminale. Alcuni agenti si sono innamorati della Giovanna e per amore hanno scritto: “Nessuna seduta di questi cittadini può mettere in gioco la sicurezza dello stato”. E ancora: “Inutile insistere con gli agenti sotto copertura. E’ una normalissima pasticceria di provincia, dove si parla di sport, politica, agricoltura, fidanzamenti, mobili antichi, programmi tv. Poi la titolare della rivendita è bellissima da diventare scemi per lei. Giovanna Polettosini, per tutta la bassa padana ‘la Giovanna’. Vengono anche da Verona per comprarle le paste”.