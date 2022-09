Caro Letta, il Jobs Act non c'entra nulla con Blair: è ispirato a Palme 

La norma sul lavoro varata dal governo Renzi nasce dall'esempio delle socialdemocrazie scandinave e non in Gran Bretagna. Il desiderio di Letta di andare oltre somiglia a una perdita di identità del Pd

Le dichiarazioni di Enrico Letta e i suoi tweet su Jobs Act, riforma del lavoro spagnola e Blair hanno rimesso in circolo su Twitter un articolo scritto con Tommaso Nannicini nel 2018 per Repubblica. Argomentavamo che il Jobs Act – al cui disegno, stesura dei vari decreti attuativi e loro approvazione parlamentare entrambi avevamo collaborato – non c’entrava proprio nulla col blairismo, mentre era ispirato alle socialdemocrazie scandinave. Paradosso vuole che il nostro obiettivo polemico fosse, all’epoca, Carlo Calenda, che attribuiva al Jobs Act un eccesso di blairismo. Cinque anni dopo, questa parte la fa Letta. Mala tempora currunt, sed peiora parantur.