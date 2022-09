Dario Nardella: “La rimonta del Pd può partire dai collegi contesi nelle città”

“In questi ultimi venti giorni la vera partita si giocherà nelle città italiane e ora più che mai la differenza per il Pd la possono fare i sindaci: nei principali venti centri urbani si trova la maggior parte dei collegi uninominali che possiamo strappare alla destra, la rimonta si gioca qui”, dice al Foglio il sindaco di Firenze Dario Nardella. Ieri il segretario Enrico Letta, prima di inaugurare la campagna elettorale dalla storica piazza Santi Apostoli, parlando su Zoom con i candidati del Pd, ha dato la scossa: ci sono ancora 60 collegi uninominali contendibili, quelli che potranno se non fermare, almeno ridurre la vittoria del centrodestra. E Nardella indica una via che suona come un paradosso: il Pd riparta dalla Ztl! Quella che fu la croce del partito, che fuori dai centri urbani non riusciva a racimolare consensi, può esserne oggi la salvezza.

