Giorgia Meloni traina il centrodestra, mentre sale il gradimento per Draghi

A 24 giorni dal voto, per Pagnoncelli (Ipsos) il vantaggio del centrodestra sul centrosinistra è stabile: 16,5 per cento. Sale Fratelli d'Italia, scende il Pd. Azione/Italia Viva al 5 per cento, Movimento 5 stelle al 13,4. Un italiano su tre è indeciso

Stando all'ultimo sondaggio di Ipsos pubblicato oggi sul Corriere della Sera, il centrodestra è al 46,4 per cento contro il 29,9 per cento del centrosinistra. In particolare, nello schieramento guidato da Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia raggiunge il 24 per cento, la Lega il 13,4, Forza Italia l'8 e Noi moderati l'1.

I rivali politici, guidati da Enrico Letta, possono contare sul 23 per cento del Partito democratico, sul 4,1 dei Verdi/Sinistra Italiana, sul 2 di Più Europa e sullo 0,8 di Impegno Civico.

Il terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi è al 5 per cento. Il Movimento 5 stelle raggiunge il 13,4. Italexit si ferma alla soglia di sbarramento: 3 per cento. Gli astensionisti e gli indecisi sono il 38,3 per cento. Sale (+5 per cento) il gradimento per l'operato del Governo e per Mario Draghi, rispettivamente al 63 per cento e 67 per cento.

La campagna elettorale non sembra interessare tutti gli Italiani: quasi uno su tre dice di non seguirla "per nulla". Il 20 per cento degli elettori crede che il proprio interesse "diminuirà". Il 30 per cento non conosce i partiti che si scontreranno nelle urne e il 37 per cento non ha idea dei candidati del proprio collegio.