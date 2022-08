Il rischio con Meloni è il trumpismo

Il Financial Times, come le sinistre, si preoccupa del fascismo immaginario. Invece ci sono cinque punti su cui la leader di Fratelli d'Italia può far deviare l’Italia. Dal sovranismo economico all’euroscetticisimo. Indagine

Le devianze, e poi? Ha scritto la scorsa settimana con toni preoccupati il Financial Times che l’Italia, oggi, è sulla buona strada per consegnare il potere, a settembre, al primo leader di estrema destra dai tempi di Benito Mussolini. Il riferimento, naturalmente, è a lei, a Giorgia Meloni, alla Ducia, e il commento del quotidiano della City si concentra principalmente su quel punto: il fascismo della destra che si candida a guidare l’Italia. Una destra, scrive il Financial Times, la cui leader, che non è certo fascista, è circondata però da vecchi fascisti. E il pericolo per le istituzioni italiane di avere una destra estremista alla guida del paese, capace di cambiare in modo rovinoso la nostra Costituzione, di terrorizzare i mercati e di portare il paese lontano dalla retta via è un pericolo più che reale. Il Financial Times fa bene a tenere alta l’attenzione sul pericolo di avere alla guida di uno dei paesi più importanti del mondo una destra estrema, ma come molti osservatori commette un errore strategico nell’illuminare i rischi veicolati dall’avere una Meloni al governo.