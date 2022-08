L'Italia “regressiva” à la Scarpinato

"Siamo in una fase regressiva dello stato democratico che alcuni politologi definiscono come il ritorno della clanizzazione”, disse Roberto Scarpinato, candidato blindato nella lista-clan di Giuseppe Conte. L’ex procuratore generale di Palermo ora capolista a Palermo del M5s – in virtù dei vasi comunicanti per cui dall’antimafia chiodata si scivola direttamente in Parlamento – ha spiegato con dovizia di proclami il suo nuovo impegno in un’adorante intervista al Fatto. Scarpinato illustra la sua personale storia (criminale) della Repubblica: battezzata dalla strage di Portella della Ginestra e finita con le stragi di mafia. E nel mezzo? Stragi e ancora stragi. Il “livello occulto” (quello che i giudici in tribunale hanno sempre smentito nelle sentenze).

