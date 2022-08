Conte si blinda, Grillo non farà campagna per lui. Il M5s in fibrillazione

L'ex premier punta a grantire il suo listino personale, con tanto di notaio di fiducia in conflitto di interesse. La Raggi spera in un intervento del garante, che però resta silente: si tiene mani libere sulla comunicazione e fa capire che non sarà sui palchi in sostegno del nuovo leader. Il quale, intanto, pensa a un progetto tutto centrato su di sé

Fino all’ultimo Virginia Raggi gli ha chiesto di intervenire contro le pluricandidature e soprattutto nei confronti del listino bloccato dei super contiani. Tuttavia Beppe Grillo, almeno questa volta, sembra aver ceduto. Il capo politico del M5s è riuscito nel suo intento: assicurarsi, nella peggiore delle ipotesi, una pattuglia di fedelissimi in Parlamento. Ovvero “lista di 15 nominativi che, in ragione dell’esperienza maturata e dei ruoli che hanno ricoperto o ricoprono, assicureranno quella continuità di azione e di esperienza necessaria per affrontare la nuova legislatura”. Per evitare amare sorprese, Giuseppe Conte ha deciso di chiedere agli iscritti un semplice sì o no sull’intero pacchetto: un mix di politici (i quattro vicepresidenti, Stefano Patuanelli, Ettore Licheri, Francesco Silvestri, Barbara Floridia e Mariolina Castellone, Chiara Appendino), più personalità d’area (come l’ex ministro Sergio Costa), esponenti della società civile (su tutti: i magistrati Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato), ma anche amici (è il caso del notaio Alfonso Colucci, legale del partito). Tutti questi nomi saranno catapultati nei plurinominali da Roma in giù. Magari come capilista, o subito dietro a Conte. Per Grillo sarà un motivo in più per disimpegnarsi: non fare la campagna elettorale e tenersi le mani libere.