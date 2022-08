Gianluigi Paragone e Roberto Castelli: così è nata l'intesa elettorale tra l'ex ministro leghista e l'ex grillino

I due movimenti Italexit e Autonomia e libertà paiono intendersi soprattutto per quel che riguarda la lotta alla pandemia: cioè, per libertà, l’assoluto diritto a infischiarsene del vaccino

Lui dice di averli convinti agitando la più delicata delle loro ossessioni: “L’autonomia. Ché dopo dieci anni di salvinismo, il risultato è che i sindaci, che pure sono l’ossatura di quel partito, stanno senza più un soldo”. Ovviamente gli ha promesso anche posti in lista, ma questo ci sta. Del resto Gianluigi Paragone, eclettico e scriteriato com’è, ha scelto di non essere schizzinoso, se è vero che con la sua creatura, Italexit, si è alleato perfino coi neofascisti di CasaPound: “E perché, è illegale? Stiamo crescendo, dobbiamo includere”, dice. E lui infatti include. Lo ha fatto anche con gli ex leghisti nostalgici delle origini padane: quelli, cioè, che Roberto Castelli ha raccolto nella sua associazione, “Autonomia e libertà”.