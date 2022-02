Salvini perde pezzi in Senato. De Vecchis passa con Paragone: "Basta governare con la sinistra"

Il leader di Italexit annuncia con un post su Instagram l'arrivo del leghista. Per la Lega nel Lazio continua a non essere un buon momento

Matteo Salvini perde pezzi in Senato. William De Vecchis da Fiumicino lascia la Lega e abbraccia Italexit, il movimento di Gianluigi Paragone, a sua volta fuoriusciti dal M5s. "Da tempo non condivideva le posizioni di Draghi, Speranza e Lamorgese", dice Paragone nel post su Instagram che accoglie il nuovo arrivato.

E allora ecco De Vecchis: "In questo momento il vero patriottismo consiste nell'andare contro il pensiero unico". De Vecchis se la prende dunque contro "l'accanimento terapeutico e l'allarmismo sul Covid 19". Poi attacca le banche, i poteri forti e l'Europa matrigna. Insomma una tirata in stile vecchia Lega salviniana: "Voglio guardare in faccia gli elettori". Per la Lega nel Lazio continua a non essere un bel momento.